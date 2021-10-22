Больницы Удмуртии будут работать в выходные дни с 30 октября по 7 ноября

Пункты вакцинации тоже не будут закрываться.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии, несмотря на утвержденные с 30 октября по 7 ноября выходные дни, все медицинские организации продолжат работать. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук на своей странице в соцсети «Инстаграм».

Также в эти даты горожане смогут поставить себе прививки от коронавируса в прививочных кабинетах в поликлиниках и в центре общественного здоровья в Ижевске.

В настоящий момент более 50% жителей республики, которые не имеют противопоказаний, уже прошли вакцинацию. Ежедневно прививки от ковида в регионе ставят около 6-7 тыс. человек. Еще в начале октября эта цифра была равна 2-3 тыс. гражданам.