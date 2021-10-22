Большинство водителей Ижевска не стали вовремя менять резину на своих авто

Из-за этого запись в автосервисах забита на несколько дней вперёд.

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 21 октября, в Ижевске выпал первый снег. Выглядящее как забава природное явление вскоре превратилось в настоящее испытание для водителей — не все поставили зимнюю резину на своих авто. Это вызов и для автосервисов: после осадков они едут туда массово. ИА «Сусанин» поговорило с представителями автосервисов и шиномонтажных салонов и выяснило, как сейчас обстоят дела с «переобуванием».

С наступлением холодов и появлением снега водителям рекомендуется убирать летнюю резину. Если днём температура воздуха выше ноля, то ночью она может уйти в минус и образовать на дорогах ледяную корку. Выезжать в таких условиях на летних шинах опасно — шансы попасть в аварию увеличиваются.

Точный прогноз погоды был известен с начала недели, а предварительный и вовсе за месяц. В конце-концов, зима всегда наступает в одно время, и предугадать появление снега было несложно. К сожалению, не все водители поехали в сервис менять резину вовремя.

В автосервисе «Ижевск Castrol» на улице Удмуртской в Ижевске рассказали, что всю текущую неделю сотрудники работают в «горячем режиме»: запись закрыта до среды. Ежедневно в сервисе «переобуваются» по 15-20 машин. Также в организации отметили, что водители в основном оказались готовы к непогоде, поэтому занялись вопросами смены резины заранее.

В автотехцентре «Тривас» на улице Коммунаров, напротив, сообщили, что мало кто из автолюбителей приезжал заранее. За прошедшие два-три дня водители закрыли запись на неделю вперёд.

Такая же ситуация сложилась и в «Автомастере» на Воткинском шоссе. И всё это — за прошедшую неделю. В сервисе признают, что пиковая нагрузка у них уже наступила.

В «ДокторШин» на улице Халтурина рассказали, что запись закрыта на четыре дня вперёд — и это лишь начало пика. Очень много водителей приехали менять резину впритык, с появлением осадков. В сервисе говорят, что зачастую автолюбители не беспокоятся о состоянии своих машин, с другой стороны — в городе много джипов и кроссоверов, которым необязательно так рано менять резину.

Напомним, в ГИБДД Удмуртии рекомендовали водителям переходить на другие шины, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +5 градусов Цельсия. Когда температура ниже заданной, летняя резина перестает сцепляться с дорожным покрытием.