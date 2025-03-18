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В Удмуртии начался мониторинг мест обитания диких птиц для предотвращения распространения птичьего гриппа

13:45, 18 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии начался мониторинг мест обитания диких птиц для предотвращения распространения птичьего гриппа
13:45, 18 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птичий грипп
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Пока точный прогноз по эпидемиологической ситуации дать никто не может.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Минприроды Удмуртии и ветеринары ведут активный мониторинг мест обитания дикой водоплавающей птицы для выявления и предотвращения очагов птичьего гриппа, который в 2023 году нанёс значительный ущерб хозяйствам Удмуртии. Об этом журналистам сообщил вице-премьер региона Роман Габдрахманов.

Специалисты исследуют места обитания пернатых, ищут павшую птицу. В случае обнаружения павшей птицы отбираются пробы, которые затем исследуются в лаборатории.

«Мы чётко оцениваем риски и угрозы с оглядкой на 2023 год, когда в республике возникло шесть очагов птичьего гриппа. Поэтому мониторинг ведётся уже сейчас. Если ситуация будет ухудшаться, мы прибегнем к превентивным мерам. Сейчас никто не может прогнозировать, как будет развиваться ситуация по птичьему гриппу. Та нештатная ситуация с массовой гибелью птиц, которая произошла в 2023 году, затронула 18 регионов. Подобного ранее не случалось», — рассказал Роман Габдрахманов.

Напомним, по данным на конец сентября 2023 года в Удмуртии из-за вспышки птичьего гриппа погибли 2 700 пернатых. Из хозяйств изъяли 27 тысяч голов пернатых, а также более 43 тысяч единиц птицеводческой продукции.

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13:45, 18 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#птичий грипп