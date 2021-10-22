В Удмуртии коронавирус подтвердили у 386 человек

Заболеваемость ковидом в республике вновь обновила максимальные показатели.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заразились еще 386 человек. Это новый максимальный показатель по заболеваемости в регионе, сообщает республиканский оперативный штаб.

К утру 22 октября ковид выявили у 165 жителей Ижевска, 38 человек заболели в Можге, 34 — в Воткинске, 23 — в Игринском районе. По 14 заражений выявили в Увинском районе и Сарапуле, 13 в — Воткинском районе, 11 — в Глазове. По 10 новых пациентов появилось в Дебесском, Завьяловском и Селтинском районах.

В числе вновь заболевших 79 детей и 63 человека старше 65 лет.

За сутки среди больных коронавирусом произошло 11 летальных случаев, умершим было от 46 до 86 лет.

Сейчас под наблюдением врачей находятся более 9 тыс. больных коронавирусом, 597 переносят недуг в тяжелой форме.

Число вакцинированных в республике достигло 460 183 человек, из них 338 161 получил второй компонент прививки. 73 601 житель вакцинирован препаратом «Спутник Лайт».