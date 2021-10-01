В Глазовском районе Удмуртии проверят хозяйство, где коровы содержатся в грязи

Фото с животными прислали министру сельского хозяйства республики.





Глазов. Удмуртия. В Удмуртии пройдёт проверка одного из животноводческих хозяйств. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

На присланных министру фотографиях видно, что стоила коров находятся в запустении. У животных под ногами грязь и нечистоты, в которых бурёнкам приходится лежать.

«Сказать, что это бардак - ничего не сказать. Но! И в таких ситуациях есть человек, который несёт за это ответственность. Безусловно, мы проведём все необходимые проверочные мероприятия. Одного не могу понять. Если не лежит душа к отрасли, для чего люди идут туда работать?», — написала Абрамова.

В пресс-службе министерства сообщили, что хозяйство находится в Глазовском районе.

Напомним, в ноябре 2020 года общественники обратились в следственные органы после того, как на одной из ферм Ярского района были обнаружены умершие от истощения коровы.