Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

В Глазовском районе Удмуртии проверят хозяйство, где коровы содержатся в грязи

10:10, 01 октября, 2021
Юрий Абашев
В Глазовском районе Удмуртии проверят хозяйство, где коровы содержатся в грязи
10:10, 01 октября, 2021
Юрий Абашев
846
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#животные\n#сельское хозяйство
Фото: Ольга Абрамова (ВКонтакте)
846
0

Фото с животными прислали министру сельского хозяйства республики.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии пройдёт проверка одного из животноводческих хозяйств. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

На присланных министру фотографиях видно, что стоила коров находятся в запустении.  У животных под ногами грязь и нечистоты, в которых бурёнкам приходится лежать.

«Сказать, что это бардак - ничего не сказать. Но! И в таких ситуациях есть человек, который несёт за это ответственность. Безусловно, мы проведём все необходимые проверочные мероприятия. Одного не могу понять. Если не лежит душа к отрасли, для чего люди идут туда работать?», — написала Абрамова.

В пресс-службе министерства сообщили, что хозяйство находится в Глазовском районе.

Напомним, в ноябре 2020 года общественники обратились в следственные органы после того, как на одной из ферм Ярского района были обнаружены умершие от истощения коровы.

 

 

 
10:10, 01 октября, 2021
Юрий Абашев
846
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#животные\n#сельское хозяйство
?>