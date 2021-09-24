Итоги дня: группа военных вертолётов под Ижевском и успех фигуристки Туктамышевой на Кубке России

Главные новости пятницы.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии новый антирекорд по заболеваемости ковидом — 232 случая за сутки. Скончались 16 человек.
Что с санавиацией?
Решение о дальнейшем сотрудничестве либо о расторжении контракта с компанией, оказывающей услуги санавиации в Удмуртии, примут после установления меры ответственности подрядчика. Пока пациентов из районов будут доставлять на спецавтомобилях.
Покинула пост
Министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова покинула свой пост в связи с переходом на работу в Госдуму.
Подготовка к зиме
Ижевск закупит к зиме 15 единиц снегоуборочной техники, от тракторов, до фронтальных погрузчиков и вспомогательных машин. Работники коммунальных служб уже приступили к переоборудованию автопарка под зимние нужды.
Дожди
Предстоящие выходные в Удмуртии будут дождливыми. Дневные температуры окажутся на отметке +7…+12 градусов Цельсия, ночью до 0.
Вертолёты над Удмуртией
В небе недалеко от Ижевска была замечена группа военных вертолётов. «Сусанин» выяснил, что боевые машины принимали участие в учениях России и Белоруссии «Запад-2021» и направлялись в места своей постоянной дислокации.
Победа
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала победительницей в первом этапе Кубка России, набрав в сумме 220,07 балла.