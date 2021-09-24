Итоги дня: группа военных вертолётов под Ижевском и успех фигуристки Туктамышевой на Кубке России

Главные новости пятницы.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии новый антирекорд по заболеваемости ковидом — 232 случая за сутки. Скончались 16 человек.

Что с санавиацией?

Решение о дальнейшем сотрудничестве либо о расторжении контракта с компанией, оказывающей услуги санавиации в Удмуртии, примут после установления меры ответственности подрядчика. Пока пациентов из районов будут доставлять на спецавтомобилях.

Покинула пост

Министр национальной политики Удмуртии Лариса Буранова покинула свой пост в связи с переходом на работу в Госдуму.

Подготовка к зиме

Ижевск закупит к зиме 15 единиц снегоуборочной техники, от тракторов, до фронтальных погрузчиков и вспомогательных машин. Работники коммунальных служб уже приступили к переоборудованию автопарка под зимние нужды.

Дожди

Предстоящие выходные в Удмуртии будут дождливыми. Дневные температуры окажутся на отметке +7…+12 градусов Цельсия, ночью до 0.

Вертолёты над Удмуртией

В небе недалеко от Ижевска была замечена группа военных вертолётов. «Сусанин» выяснил, что боевые машины принимали участие в учениях России и Белоруссии «Запад-2021» и направлялись в места своей постоянной дислокации.

Победа

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала победительницей в первом этапе Кубка России, набрав в сумме 220,07 балла.