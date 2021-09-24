Замеченные недалеко от Ижевска военные вертолёты возвращались с учений

Машины направлялись в пункт постоянной дислокации.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии 24 сентября заметили в небе недалеко от Ижевска группу военных вертолётов. По имеющейся у ИА «Сусанин» информации боевые машины возвращались с учений.

Отметим, что в Удмуртии базируется вертолётная эскадрилья. Имеющаяся там военная техника принимала участие в масштабных военных учениях России и Белоруссии «Запад-2021».

Снятые на видео вертолёты возвращались в пункт постоянной дислокации. Причин для паники нет.

Напомним, что 23 сентября на территории 1 РКБ в Ижевске совершил жёсткую посадку вертолёт санитарной авиации Удмуртии.