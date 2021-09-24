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Замеченные недалеко от Ижевска военные вертолёты возвращались с учений

15:31, 24 сентября, 2021
Юрий Абашев
Замеченные недалеко от Ижевска военные вертолёты возвращались с учений
15:31, 24 сентября, 2021
Юрий Абашев
339
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#армия\n#вертолет
Фото: pixabay.com
339
0

Машины направлялись в пункт постоянной дислокации.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии 24 сентября заметили в небе недалеко от Ижевска группу военных вертолётов. По имеющейся у ИА «Сусанин» информации боевые машины возвращались с учений. 

Отметим, что в Удмуртии базируется вертолётная эскадрилья. Имеющаяся там военная техника принимала участие в масштабных военных учениях России и Белоруссии «Запад-2021». 

Снятые на видео вертолёты возвращались в пункт постоянной дислокации. Причин для паники нет.

Напомним, что 23 сентября на территории 1 РКБ в Ижевске совершил жёсткую посадку вертолёт санитарной авиации Удмуртии.

15:31, 24 сентября, 2021
Юрий Абашев
339
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#армия\n#вертолет
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