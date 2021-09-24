Ещё 232 случая заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии

Умерло за минувшие сутки 16 человек, 95 выписали после выздоровления.

Ижевск. Удмуртия. Ещё 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Удмуртии. Об этом утром пятницы, 24 сентября, сообщил оперштаб республики «ВКонтакте».

Уточняется, что в числе заболевших — 52 ребенка, 41 человек старше 65 лет. Также за сутки 95 человек выздоровели, их выписали. Новый день принёс и неутешительную статистику — 16 летальных случаев. Женщинам было 66, 84, 70, 83, 80, 95, 83, 81 год. Мужчинам было 87, 59, 86, 70. 53, 80, 68, 64 года.

Состояние заболевших: 6 584 в удовлетворительном состоянии, 1 566 средней степени тяжести, 374 в тяжелом состоянии.

По данным оперштаба, в Удмуртии на сегодняшний день вакцинировался от ковида 389 881 человек. Из них 322 738 получили второй компонент. 40 741 человек получили однокомпонентную вакцину Спутник Лайт.