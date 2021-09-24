Лариса Буранова ушла с поста министра нацполитики Удмуртии

Она будет представлять Удмуртию в Госдуме.

Ижевск. Удмуртия. Лариса Буранова покинула пост министра национальной политики Удмуртской Республики. Указ об освобождении ее с 24 сентября от должности руководителя министерства подписал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Лариса Николаевна будет представлять Удмуртию в Госдуме России.

Напомним, что вместе с ней в нижнюю палату Федерального собрания прошли Олег Гарин и Андрей Исаев.

Наша справка: Буранова Лариса Николаевна родилась 3 апреля 1969 года в Ижевске.

В 1991 году окончила Удмуртский госуниверситет по специальности «История».

В 1998 году — заочную аспирантуру УдГУ по специальности «Этнология, этнография, антропология», а в 1999 году — Российскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1991 года работала учителем.

В 1995 году стала главным специалистом Комитета по делам национальностей при правительстве Удмуртской Республики.

В 1999 году возглавила отдел этнокультурного развития министерства нацполитики Удмуртской Республики.

С 2001 по 2008 год Лариса Буранова была замминистра нацполитики Удмуртии.

В 2014 году она возглавила министерство.