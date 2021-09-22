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Мошенники похитили у ижевского бухгалтера более 5,6 млн рублей под предлогом заработка на инвестициях

08:30, 22 сентября, 2021
Юрий Абашев
Мошенники похитили у ижевского бухгалтера более 5,6 млн рублей под предлогом заработка на инвестициях
08:30, 22 сентября, 2021
Юрий Абашев
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники
Фото: ИА Сусанин
172
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Жертву привлекло объявление о повышении дохода.

Ижевск. Удмуртия. Очередной жертвой мошенников стала 57-летняя ижевчанка, работающая бухгалтером. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Ижевску.

В конце августа текущего года женщина наткнулась в социальных сетях на объявление о возможности повысить свой доход. После того, как она перешла по ссылке и заполнила анкету на её телефон позвонил неизвестный мужчина с предложением вложить деньги в инвестиционный клуб. 

Ижевчанка доверилась звонившему и установила на свой телефон рекомендованное приложение. В течении месяца жертва под предлогами получения выгоды от вложений перевела на счета мошенников в общей сложности 5,6 млн рублей. 

Сначала были «вложены» 600 тыс. рублей её личных сбережений, потом такую же сумму бухгалтер заняла у знакомых, затем оформила кредиты в трёх банках. При этом мошенники устроили спектакль с подложными графиками и таблицами, имитирующими рост доходов потерпевшей.

Четвёртый кредит был оформлен под залог квартиры. Сумма займа составила 1,3 млн рублей. Женщина отправила её под предлогом оплаты страховки, чтобы затем вывести средства. Однако никаких денег она не получила и поняв, что всё это время она была на удочке мошенников, ижевчанка обратилась в полицию.

08:30, 22 сентября, 2021
Юрий Абашев
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенники
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