Итоги дня: ограничение числа болельщиков на матче «Зенит-Ижевск»-ЦСКА и светомузыкальное шоу на Национальной библиотеке

Главные новости среды.

Ижевск. Удмуртия. За сутки коронавирус подтвердился у 228 жителей Удмуртии. Скончались ещё 15 человек.

Обновление автопарка

До конца года школы получат 110 новых автобусов для перевозки детей. Потребность образовательных учреждений в транспорте будет впервые полностью удовлетворена.

Перекрытие дорог

19 сентября в Ижевске с 18:00 до 22:00 перекроют улицу Пушкинскую. Связано это с праздничным концертом, приуроченным ко Дню оружейника, на котором выступит в том числе группа «Любэ».

Сокращение трибун

Футбольный матч между клубами «Зенит-Ижевск» и ЦСКА вживую увидят лишь две с половиной тысячи болельщиков. Количество мест на стадионе «Зенит» в Ижевске сократили в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Шоу на фасаде библиотеки

16 сентября на фасаде Национальной библиотеки в Ижевске покажут светомузыкальное шоу «Мы на пороге большого открытия».Темой события станут мифы и легенды удмуртского народа.

Капитальный ремонт

Школы Удмуртии в 2022 году начнут капитально ремонтировать в рамках республиканской программы, преемственницы «Большого ремонта». Проектно сметные документации для 41 школы должны быть готовы проектно-сметные документации.