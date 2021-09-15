В Ижевске на фасаде Национальной библиотеки Удмуртии в день ее открытия покажут светомузыкальное шоу

Оно будет посвящено мифам и легендам удмуртского народа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 16 сентября на фасаде Национальной библиотеки Удмуртии покажут светомузыкальное шоу «Мы на пороге большого открытия». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Так как в здании хранится документальное наследие Удмуртии, темой маппинг-шоу станут мифы и легенды удмуртского народа. Сейчас на полках библиотеки находится более 80 тысяч экземпляров национальных и краеведческих документов. Около тысячи книг были написаны во второй половине 19 — начала 20 века, а треть фонда является библиографической редкостью.

Также библиотека обладает изданиями выдающихся просветителей удмуртского народа, историков и этнографов, писателей и публицистов, которые были выпущены еще при их жизни. Большую ценность имеют рукописи удмуртских писателей.

Светомузыкальное шоу пройдет под аутентичную удмуртскую музыку. Площадь проекции составит около 500 кв. м.

Маппинг-шоу начнется в 21:00 и будет длиться всего 5 минут. За это время в сюжете раскроют 4 удмуртских мифа. Несмотря на такое малое количество времени, программу будут повторять через каждые 15 минут в течение часа. Шоу покажут при любой погоде.

ИА «Сусанин» для своих читателей проведет прямую трансляцию этого представления.