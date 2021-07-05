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Итоги дня: индийский штамм коронавируса в Удмуртии и возвращение жары

18:00, 05 июля, 2021
Анна Торхова
Итоги дня: индийский штамм коронавируса в Удмуртии и возвращение жары
18:00, 05 июля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#жара\n#ЧС\n#клещи\n#вирус
Фото: twenty20.com
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О самых главных новостях понедельника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирус подтвердился еще у 126 человек. 4 женщины скончались.

Добрался:

Индийский штамм коронавируса выявили у 18 жителей Удмуртии. Данный тип более заразен и передается в 90% случаев.

Не хватило:

В Ижевске еще раз обработают городские территории от клещей. Так, в парке Кирова акарицидную обработку проводили уже 2 раза, но из-за жалоб горожан ее проведут вновь.

Засуха:

В Удмуртии могут ввести режим ЧС из-за засушливой погоды. Особенно высокие градусы отразились на почве Сюмсинского и Селтинского районов. Кормов для скотины может хватить только до февраля 2022 года.

Погода:

Жара вновь придет в Удмуртию. Во второй половине недели ожидается до +32 градусов.

18:00, 05 июля, 2021
Анна Торхова
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#жара\n#ЧС\n#клещи\n#вирус