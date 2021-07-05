Жара вернётся в Удмуртию во второй половине недели

В выходные возможны дожди.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию вернётся жара до +32 градусов. Об этом сообщает удмуртский Гидрометцентр.

Температурный фон начнёт повышаться в течении недели, а к выходным превысит климатические нормы.

Ближайшей ночью температура воздуха составит +8, +13 градусов Цельсия, завтра днем +20, +25. 7 июля ночью ожидается + 9, +14, днём +22, +27 градусов.

8 и 9 июля ночью ожидается +12, 17 градусов, днем +25, +30°С, 9 июля местами до + 32.

Согласно предварительному прогнозу, в выходные дни фон не изменится. Местами возможны дожди и грозы.