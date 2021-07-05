В Удмуртии могут ввести чрезвычайный режим из-за засухи почвы

Пока ЧС можно признать только на территории Селтинского и Сюмсинского районов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют ввести чрезвычайный режим из-за засухи почвы. Об этом сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

«На сегодняшний день в Удмуртской Республике работают над тем, чтобы зафиксировать чрезвычайную ситуацию из-за почвенной засухи,» - сказала Ольга Абрамова.

Работы над этим введутся еще уже полторы недели. На данный момент для признания режима осталось только получить справку от гидрометцентра.

На территории республики находятся 8 метеостанций, где регулярно замеряют почвенную и атмосферную засуху. Пока по данным гидрометеослужбы Удмуртии чрезвычайный режим можно признать только на территории Сюмсинского и Селтинского районов, но министр сельского хозяйства не видит в этом смысла.

«Я уверена в том, что необходимо объявлять режим на территории всей Удмуртской республики. Что касается объявления ЧС на территории одного района, я не вижу в этом никакого смысла», - сообщила Ольга Абрамова.

Сейчас в республике засуха негативно сказывается на зерновых культурах. Высокие температуры плохо влияют на урожай и зерно текущего года может быть не того качества, которого бы хотелось. В 2021 году убор зерновых культур начнется с 15 июля.

Ситуация может сказаться и на животных. Даже с учетом запасов зерна, кормов для скотины хватит только до февраля 2022 года.