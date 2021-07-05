В Удмуртии скончались еще 4 женщины с ковидом

Заразились коронавирусом вновь более 120 человек.

Ижевск. Удмуртия. За сутки в Удмуртии коронавирус подтвердился еще у 126 человек. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

В числе зараженных 57 жителей Ижевска, еще по 14 случаев выявили в Можге и Увинском районе, 10 - в Сюмсинском районе. Также пополнили список заболевших 8 жителей Глазова, 4 жителя Воткинска, 4 жителя Воткинского района, 3 жителя Вавожского района, 3 жителя Кизнерского района, 3 жителя Ярского района, по одному случаю оказалось в Алнашском, Завьяловском, Малопургинском, Можгинском, Шарканском, Якшур-Бодьинском районах.

Врачи выписали 41 пациента. Четыре женщины скончались, им было 64, 70, 85 и 85 лет.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 95 пациентов.