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В Удмуртии у 18 человек выявили индийский штамм коронавируса

10:40, 05 июля, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии у 18 человек выявили индийский штамм коронавируса
10:40, 05 июля, 2021
Андрей Бирюков
47
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#вакцинация\n#коронавирус
Фото: unsplash.com
47
0

Его особенность — высокая заразность.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии у 18 человек выявили индийский штамм коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Также в ведомстве поделились клинической картиной, характерной для нового типа заболевания. По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава Удмуртии Марины Петренко, индийский штамм протекает у пациентов тяжелее, чем обычный. Поменялись и симптомы. Если раньше основным признаком ковида была температура и потеря вкусов и запахов, то сейчас — высокая температура, насморк, кашель с мокротой, а также диарея и головная боль.

Кроме того, вирус стал более заразен. 90% контактных лиц заболевают после контакта с заражённым. 

В условиях лабораторий Удмуртии выявить конкретный штамм невозможно, поэтому все биоматериалы отправляются в Саратов. Так удалось выяснить, что индийский штамм есть у 18 жителей республики. 

Сейчас средний возраст заболевших — примерно 40 лет. Молодые люди стали чаще попадать в реанимацию.

10:40, 05 июля, 2021
Андрей Бирюков
47
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#вакцинация\n#коронавирус