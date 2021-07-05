Его особенность — высокая заразность.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии у 18 человек выявили индийский штамм коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Также в ведомстве поделились клинической картиной, характерной для нового типа заболевания. По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава Удмуртии Марины Петренко, индийский штамм протекает у пациентов тяжелее, чем обычный. Поменялись и симптомы. Если раньше основным признаком ковида была температура и потеря вкусов и запахов, то сейчас — высокая температура, насморк, кашель с мокротой, а также диарея и головная боль.

Кроме того, вирус стал более заразен. 90% контактных лиц заболевают после контакта с заражённым.

В условиях лабораторий Удмуртии выявить конкретный штамм невозможно, поэтому все биоматериалы отправляются в Саратов. Так удалось выяснить, что индийский штамм есть у 18 жителей республики.

Сейчас средний возраст заболевших — примерно 40 лет. Молодые люди стали чаще попадать в реанимацию.