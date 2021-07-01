Итоги дня: новые соцвыплаты для жителей Удмуртии и схема оплаты за отопление в Ижевске

О самых важных новостях прошедшего четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стало известно еще о 103 новых случаях ковида. Скончались 5 пациентов.

Выплаты:

С 1 июля одинокие родители и беременные женщины в Удмуртии смогут получать новые выплаты. Суммы составят более 5 тыс. рублей.

За тепло:

В Ижевске может измениться схема оплаты за отопление. Сейчас горожане платят по системе 1/12, то есть равными частями каждый месяц. С 2022 года предлагается ввести систему начисления 1/8. Жители будут платить за тепло только в течение отопительного периода.

Опасно находиться:

Жильцов аварийного дома на Карлутской набережной в Ижевске временно поселили в санаторий «Ижсталь». Ранее в доме обвалился потолок.

Долгожданно:

50-метровый бассейн на улице Советской в Ижевске планируют сдать в августе. Напомним, его начали возводить в 2013 году.

Смотрите расписание:

Экскурсоводы трамвая №1 и троллейбуса №7 в Ижевске расскажут об истории города. Акция «Однёрка и семёрка» пройдет 2 июля.