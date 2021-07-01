За сутки в Удмуртии скончались пять пациентов с коронавирусом

Второй день в регионе выявляют более 100 случаев заражения за сутки.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии положительные тесты на коронавирус получили еще 103 человека. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид оказался у 58 жителей Ижевска, 14 жителей Можги, 7 жителей Воткинска, 6 жителей Можгинского района, 5 жителей Сарапула, 5 жителей Сарапульского района, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Камбарского района по одному случаю выявили в Киясовском, Шарканском и Якшур-Бодьинском районах.

За сутки скончались 5 пациентов, проходящих лечение от коронавируса. Женщинам было 66, 75, 84 и 91 год, мужчине – 68 лет.

Врачи выписали 43 человека. Вакцинировались на 1 июля 190 619 жителей Удмуртии.

В настоящее время 2 462 пациента чувствуют себя удовлетворительно, 596 находятся в состоянии средней степени тяжести, еще 66 – в тяжелом.

По вопросам профилактики и лечения ковида жители могут звонить по телефону 8-800-100-24-47.