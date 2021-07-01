«Однёрка» и «семёрка» проедут по Ижевску 2 июля

В пути жителям расскажут про историю города и его улиц.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во второй раз пройдет акция «Однёрка и семёрка». Она приурочена к присвоению столице Удмуртии в 2020 году звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Акция получила название благодаря самим горожанам – «однёркой» много лет называют первый трамвай, а «семёркой» - троллейбус №7.

2 июля по Ижевску запустят маршруты, в которых пассажирам расскажут про историю города и улиц, по которым едет транспорт. Курсировать они будут целый день.

Трамвай №1:

в 10:27, 12:02, 15:36 и 17:13 будет ждать жителей у кинотеатра «Аврора»;

10:41, 11:48, 15:50, 16:59 – магазин «Океан»;

10:49, 11:39 15:58, 16:50 – Центр;

10:58, 11:30, 16:07 и 16:41 – трамвайное депо;

11:06, 11:21, 16:15, 16:32 – улица Гагарина;

11:11, 11:16, 16:20, 16:27 – улица Московская.

Троллейбус №7:

10:19 и 15:02 – улица Труда;

10:29 и 15:12 – корпорация «Центр»;

10:41 и 15:24 – Северный микрорайон;

10:55 и 15:38 – Центральная площадь;

11:03, 15:46 и 11:01 и 15:48 – Центр;

11:14 и 15:58 – Центральная площадь;

11:24 и 16:09 – улица Димитрова;

11:37 и 16:23 – кинотеатр «Октябрь»;

11:48 и 16:34 – улица Труда.

Всем пассажирам нужно быть в масках. Количество мест в транспорте будет ограничено.