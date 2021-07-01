1/8 или 1/12: жители Ижевска смогут выбрать схему оплаты за отопление

В Ижевске началось голосование по выбору способа оплаты теплоснабжения в многоквартирных домах.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началось голосование по выбору способа оплаты теплоснабжения в многоквартирных домах. С 1 по 22 июня жители Ижевска смогут принять участие в опросе, по какой схеме им удобнее и выгоднее платить за отопление. Об этом на брифинге с участием представителей ресурсоснабжающих и энергосбытовых компаний и депутатского корпуса сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Сейчас жители Ижевска платят по системе 1/12, то есть равными частями каждый месяц, а по итогам года осуществляется корректировка платы. В марте горожанам приходит так называемая 13-я платежка, где отражена разница между сделанными ранее начислениями и фактическим потреблением теплоэнергии. Если зима выдалась холодной, разница бывает существенной, что, конечно, отражается на бюджете жителей.

С будущего года в Ижевске предлагается ввести систему начисления 1/8. Жители будут платить за тепло только в течение отопительного периода и только по показаниям общедомовых приборов учета. В домах без счетчиков начисление будет производиться по нормативу, но также только с 15 сентября по 15 мая. В Удмуртии на новую систему уже перешли жители Воткинска и Можги.

В 2020 году в управление ЖКХ администрации города от ижевчан поступило около 250 обращений по вопросам начисления платы за отопление, в этом году их уже 146. Оплата «по факту» поможет избежать ошибок в расчетах и снизить социальное напряжение в этом вопросе, считает замдиректора филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» Ярослав Балобанов. Кроме того, начисление за фактическое потребление – один из механизмов экономии ресурсов.

Жильцы уже в первый месяц отопительного сезона смогут увидеть, сколько их дом получил тепла, и не перетапливает ли их квартиры управляющая компания, вынуждая собственников платить за избыточные градусы.

Опрос жителей стартует на платформе обратной связи. Чтобы проголосовать, необходимо зайти на сайт города Ижевска izh.ru. На баннере общественного голосования - на главной странице сайта - выбрать нужный опрос и перейти по ссылке. Пройти авторизацию на портале Госуслуг. Ответить на вопросы, отправить ответы. Опрос продлится до 22 июля.

Вопрос платы за услуги ЖКХ касается как ежемесячных расходов граждан, так и предоставления им льгот и субсидий. Поэтому глава города Олег Бекмеметьев призвал ижевчан проголосовать самим и по возможности помочь высказать мнение своим пожилым родственникам, кому сложно обращаться с компьютером.

Итоги голосования будут рассмотрены депутатами Городской думы в сентябре. В случае, если горожане выскажутся «за», новая система оплаты 1/8 заработает с 1 октября 2022 года.

Без учета мнения жителей схема платежей меняться не будет, отметил Олег Бекмеметьев: «Горожане должны сами взвесить все «за» и «против» и принять разумное решение», - подчеркнул глава города.