Беременные женщины и одинокие родители в Удмуртии с 1 июля смогут получать новые социальные выплаты

Им нужно обратиться в Пенсионный фонд лично или подать заявление через Госуслуги.

Ижевск. Удмуртия. С 1 июля 2021 года женщины, вставшие на учёт по беременности в ранние сроки, и одинокие родители могут получать ежемесячные выплаты от государства. Об этом журналистам рассказала начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике Татьяна Храмцова.



Первое пособие предусмотрено для женщин, вставших на учёт по беременности в ранние сроки: от 6 до 12 недель. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 10 465 рублей. В состав семьи входят: заявитель, супруг или супруга, дети — как несовершеннолетние, так и совершеннолетние до 23 лет, обучающиеся на очной форме.



Выплата назначается с 1 июля. За предыдущие месяцы её не будет. Если заявление подано в течение 30 дней с момента постановки беременной на учёт, выплату назначат с 6 недели, но не раньше 1 июля. Если обратиться позже — пособия начнут выплачивать со дня обращения. Перечисление средств начнётся с 12-й недели беременности вплоть до месяца родов или прерывания беременности. Деньги перечислят только на карту «МИР».



«На сто процентов выплату получит женщина, которая встала на учёт в 6-12 недель, у которой доход на одного члена семьи меньше прожиточного минимума — 10 465 рублей, квартира 24 кв. метра на одного, единственный садовый участок», — заявила Татьяна Храмцова.



Вторая выплата предназначена для одинокого родителя, воспитывающего детей. Право на получение пособий имеют семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно. Начисление средств происходит с 1 по 25 число следующего месяца.



Обе выплаты требуют подтверждения доходов и имущества: у родителя не должно быть машины мощностью более 250 л. с. или двух автомобилей, моторной лодки, квартиры, где на одного члена семьи приходится более 24 кв. м., или коттеджа, в котором на одного человека приходится более 40 кв. м.

Таким образом, семьи с одинокими родителями могут получить 5 337 рублей в месяц на каждого ребёнка. Беременные женщины получат 5 540 рублей.



Обратиться за выплатами можно в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства или через федеральный сайт Госуслуг. Личный приём возможен только по записи. Подавая на выплаты дистанционно, нужно заполнить подробное заявление. Если Пенсионный фонд не получит каких-то сведений, заявителя попросят прийти лично в течение 10 дней.