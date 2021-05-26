Итоги дня: переезд травматологии в Ижевске и обсуждение строительства крематория в Удмуртии

О самых главных новостях среды, 26 мая.

Ижевск. Удмуртия. Положительные тесты на ковид получили еще 44 жителя Удмуртии. Три пациента скончались.

Ай, больно:

Травматология на улице Краева в Ижевске переедет в ГКБ №6. До октября пациентов будут принимать по старому адресу.

Очистка:

На дне ижевского пруда с каждым годом находят все меньше мусора. Из воды достают бутылки, пакеты, детские игрушки и зонты.

Доходы:

Муниципальные чиновники отчитались о доходах за 2020 год. Так, глава Ижевска заработал 4,6 млн рублей, а вот глава Октябрьского района города – 7,9 млн рублей.

Да или нет:

В Завьяловском районе создадут рабочую группу для обсуждения строительства крематория у поселка Италмас. По словам главы района, нужно взвесить все за и против вместе с жителями.

Звезда:

5 июня в Ижевске выступит Ираклий Пирцхалава. Концерт состоится после марафона.