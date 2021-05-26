Глава Ижевска в 2020 году заработал 4,6 млн рублей

Это сумма с учетом дохода от долей участия в коммерческих организациях и дохода от продажи недвижимости.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в 2020 году заработал 4 654 565,6 рубля. Сведения о доходах муниципальных чиновников опубликованы на сайте города. В декларации указано, что 4,6 млн рублей – это сумма с учетом дохода от долей участия в коммерческих организациях и дохода от продажи недвижимости.

В собственности у градоначальника доля земельного участка, доля в квартире, квартира, нежилое помещение и автомобиль Volkswagen Touareg. Супруга мэра заработала в 2020 году 717 772,96 рубля с учетом дохода от вкладов в банках, ценных бумаг, сдачи квартиры в аренду и долей участия в коммерческих организациях. Ей принадлежат две квартиры и машина Suzuki SХ4.

Напомним, что в 2019 году доход главы Ижевска Олега Бекмеметьева составил 3,2 млн рублей.

Заместитель главы администрации – руководитель аппарата администрации города Денис Логинов заработал 2 090 919,63 рубля с учетом дохода, полученного по предыдущему месту работы. Он владеет земельным участком, долей в квартире и автомобилем INFINITI FX37. Жена заместителя главы администрации задекларировала 850 884,27 рубля дохода. В сумму включены поступления от вклада в банке, единовременные президентские выплаты, частичное возмещение стоимости путевки в детский лагерь. У одного из несовершеннолетних детей есть доли земельного участка и дома.

Замглавы администрации по социальной политике Дмитрий Чистяков получил в прошлом году доход в 1 892 919,33 рубля с учетом ежемесячного пособия на ребенка и дохода от вклада в банке. Ему принадлежит квартира и автомобиль Chevrolet Captiva klac. Супруга заработала 923 728,83 рубля с учетом дохода от вклада и единовременных выплат по указу президента.

Заместитель главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству Игорь Сальников сообщил о доходе в 1 649 903,44 рубля. Вместе с супругой они владеют квартирой. В собственности чиновника также помещение, снегоход LYNX 69 YETI AR-MY 600 ETEC и прицеп МЗСА 817715, его жены – квартира и Mercedes GLC.

Глава администрации Индустриального района Любовь Зайцева заработала 2 252 512,74 рубля с учетом дохода от вкладов, пенсии и социальных выплат. Ей принадлежат два земельных участка, квартира, доля в квартире, легковушка SUZUKI SX4 и грузовик «ГАЗ-330202». Супруг заработал 167 475,36 рубля, владеет земельным участком и домом.

Глава администрации Ленинского района Рамиль Гайнуллин задекларировал 3 588 698,84 рубля. Это сумма с учетом дохода от продажи машин и квартиры, полученного наследства и президентских выплат. С женой, заработавшей в 2020 году 522 864,47 рубля, они владеют долями в двух квартирах. В семейном автопарке автомобиль КИА RIO и мотовездеход LX200ATV-M BAGGIO.

Глава администрации Октябрьского района Ижевска Алексей Девяткин получил 7 944 261,49 рубля, с учетом дохода по вкладам и сумм, вырученных с продажи квартиры и машины. В его собственности два земельных участка, два дома, гараж, машино-место и прицеп «САЗ 82993-02».

Глава администрации Первомайского района Наталья Сазонова сообщила о доходе в 2 109 443,14 рубля с учетом дохода от вклада, пенсии и социальных выплат. У нее есть доли в доме и земельном участке.

Глава администрации Устиновского района Владимир Петухов заработал 1 800 389,53 рубля. В эту сумму помимо зарплаты вошли проценты по вкладу и президентские выплаты. Ему принадлежит доля в квартире и автомобиль KIA RIO. Супруга Владимира Петухова получила 591 684,17 рубля, с учетом дохода от работы в участковой избирательной комиссии. У нее есть доли в двух квартирах.