Еще три зараженных ковидом пациента скончались в Удмуртии

43 человека выписали.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирус выявили еще у 44 человек в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 21 жителя Ижевска, 6 жителей Глазова, по 3 жителя заразились в Увинском и Малопургинском районах, по два – в Сарапуле, Сюмсинском, Красногорском, Завьяловском районах. По одному положительному тесту в Воткинске, Можге и Камбарском районе.

В числе новых заболевших 14 человек старше 65 лет.

По данным на среду, врачи выписали 43 человека. За сутки скончались три пациента. Мужчинам было 60 и 69 лет, женщине – 88 лет.

С начала пандемии в Удмуртии провели более 1 млн исследований на коронавирусную инфекцию.