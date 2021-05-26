Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Продавай мечты Лонгрид Ижевск, спалённый пожаром Лонгрид Половое воспитание: Как поговорить «Об ЭТОМ»‎ с ребенком? Лонгрид

Еще три зараженных ковидом пациента скончались в Удмуртии

09:20, 26 мая, 2021
Анна Торхова
Еще три зараженных ковидом пациента скончались в Удмуртии
09:20, 26 мая, 2021
Анна Торхова
194
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
194
0

43 человека выписали.

Ижевск. Удмуртия. Коронавирус выявили еще у 44 человек в Удмуртии. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 21 жителя Ижевска, 6 жителей Глазова, по 3 жителя заразились в Увинском и Малопургинском районах, по два – в Сарапуле, Сюмсинском, Красногорском, Завьяловском районах. По одному положительному тесту в Воткинске, Можге и Камбарском районе.

В числе новых заболевших 14 человек старше 65 лет.

По данным на среду, врачи выписали 43 человека. За сутки скончались три пациента. Мужчинам было 60 и 69 лет, женщине – 88 лет.

С начала пандемии в Удмуртии провели более 1 млн исследований на коронавирусную инфекцию.

09:20, 26 мая, 2021
Анна Торхова
194
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус