Ираклий Пирцхалава выступит на Центральной площади Ижевска 5 июня

Концерт начнется в 16:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Всемирный день окружающей среды, 5 июня, приедет певец Ираклий Пирцхалава. Об этом сообщает удмуртское отделение «Сбербанка».

В этот день в столице Удмуртии пройдет «Зеленый марафон», цель которого – привлечь внимание к экологии. Стартуют любители спорта на Центральной площади. Участникам предлагают на выбор две дистанции: 4,2 км и 10 км, сообщает пресс-служба города. Марафон пройдет в 180 городах России.

Детские забеги начнутся в 11:20 – 11:30.

В 12:00 состоится мастер-класс по скандинавской ходьбе.

В 12:20 спортсмены побегут 4,2 км, а в 13:15 – 10 км.

После награждения, которое завершится в 16:00, выступит Ираклий Пирцхалава, приглашенный в Ижевск организатором забега.

Отметим, что на время мероприятия с 08:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта по улице Пушкинской от Красногеройской до Кирова, по улице Лихвинцева от Пушкинской до Коммунаров, по улице Наговицына от Пушкинской до Коммунаров.

Троллейбусы и автобусы перенаправят.

Регистрация на участие в марафоне открыта до 28 мая.

Напомним, что на Дне города выступать для жителей Ижевска будет Сергей Лазарев.