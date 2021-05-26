Травматология в Ижевске переедет с Краева на Труда

Поликлиника разместится в стационаре ГКБ № 6.

Ижевск. Удмуртия. Травматологическая поликлиника в Ижевске переедет на улицу Труда. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики, до октября пациентов еще будут принимать по старому адресу на Краева, 37а.

В ближайшее время в помещениях стационара ГКБ № 6, где и разместится травматология, начнется ремонт. На его проведение и переоборудование кабинетов выделят около 70 млн рублей.

«Размещение травматологической поликлиники на базе действующей многопрофильной больницы позволит нам решить не только существующую проблему качества оказания медицинской помощи, но и даст возможности для развития травматологической службы в будущем. После разворачивания поликлиники будет рассмотрена возможность размещения отделения стационара, а в перспективе можно будет говорить об организации многопрофильной службы реабилитации», - отметил министр здравоохранения Удмуртской Республики Георгий Щербак.

Напомним, что здание травматологии на Краева было построено еще в 1940 году, его реконструировали в конце 90-х. В декабре 2020 года глава Удмуртии Александр Бречалов потребовал найти для поликлиники новое помещение взамен обветшавшего. Предполагалось, что оно будет находиться в центре Ижевска.

Пресс-служба Минздрава республики отмечает, что было подготовлено около 10 вариантов, но оптимальным эксперты посчитали размещение «травмы» на базе ГКБ № 6 на Труда, 1.