В Удмуртии создадут рабочую группу для изучения возможности строительства крематория в Завьяловском районе

В состав группы войдут члены правительства, депутаты, общественники, инвестор и инициативные жители.

Завьялово. Удмуртия. С жителями Завьяловского района обсудят возможность строительства крематория возле поселка Италмас. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, предложение о создании рабочей группы прозвучало на сессии местного совета депутатов.

«Я полностью поддерживаю предложение. <…> Строительство подобного объекта – это не решение одного дня. Нужно досконально изучить тему, взвесить все за и против, – отметил глава Завьяловского района Константин Русинов.

В состав рабочей группы войдут члены правительства, депутаты, общественники, сам инвестор и инициативные жители.

Напомним, что в этом году сразу два инвестора захотели построить крематории в Удмуртии. Первый предполагается возвести в Сарапуле. Объем инвестиций составляет 147 млн рублей, будет создано 35 рабочих мест. Проект встретил сопротивление части жителей. Второй крематорий на 120 млн рублей и 15 рабочих мест собираются построить в Италмасе Завьяловского района на месте бывшей свалки промышленных отходов.