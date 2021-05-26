Раньше из воды могли достать автомобильные покрышки или обломки бетонных конструкций.

Ижевск. Удмуртия. Мусора в Ижевском пруду с годами становится всё меньше. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ижевские спасатели начали обследовать дно прибрежной зоны пруда возле городского пляжа. По словам замначальника по поисково-спасательной работе Управления гражданской защиты Евгения Абышева, основные работы по очистке дна проводятся ещё весной. Повторно дно пруда чистят перед открытием купального сезона. Также водолазы могут начать обследовать подводные пространства и в течение сезона — если поступают соответствующие обращения.

Часто из воды достают бутылки, пакеты, детские игрушки и зонты. Все эти предметы оставляют на пляже отдыхающие горожане. Евгений Абышев также отметил, что раньше в пруду можно было встретить автомобильную покрышку и даже обломки бетонных конструкций.

«Мусора в пруду в последние годы становится меньше, но его всё равно достаточно», — отметил он.

В городской администрации между тем отметили, что уже определена подрядная организация. В её задачи входит содержание пляжа, а именно мониторинг санитарно-эпидемиологического его состояния, уборка мусора, поддержание в рабочем состоянии раздевалок и навесов. Кроме того, подрядчик должен устанавливать границы заплыва и обозначать их красными буйками.

Открытие пляжа запланировано на 1 июня. До того момента он закрыт для посещения, а купания в пруду не рекомендованы.