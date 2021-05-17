Под Ижевском на месте бывшей свалки до 2023 года построят крематорий

Стоимость объекта составит 120 млн рублей.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии на месте бывшей свалки промышленных отходов планируется строительство крематория. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» сообщил глава района Константин Русинов.

«Необходимость его строительства вызвана объективной реальностью — нехваткой мест на кладбищах в ближайшей перспективе и увеличением количества желающих кремировать тела умерших родственников», — говорится в сообщении чиновника.

В настоящий момент ближайший от Удмуртии крематорий находится в Екатеринбурге.

Объект появится севернее дороги Ижевск-Воткинск, в трёх километрах от почина Вожойский и в 1 км от посёлка Италмас. Охранная зона крематория составит 500 метров.

Реализацией проекта займётся ООО «ТЕРРА». Инвестиции составят 120 млн рублей. Предполагается создание 15 рабочих мест. Возведение крематория, а также благоустройство и озеленение прилегающей к нему территории планируется завершить до 2023 года.

Согласно данным информационной системы Seldon.Basis, фирма «ТЕРРА» занимается организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг. Компания основана 10 июня 2020 года. Уставной капитал составляет 10 млн рублей.

Русинов отметил, что публичные слушания проводились во всех населённых пунктах муниципального образования «Италмасовское».

Напомним, что в Сарапуле до 2022 года также планируется строительство крематория.