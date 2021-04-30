Первый удмуртский крематорий

Такой план в Удмуртии уже не первый. Так, эксперт Ассоциации крематориев и предприятий похоронного назначения по Северо-Западному федеральному округу Алексей Зайцев рассказал, что проект возведения крематория появился в Ижевске еще в 1986 году. Построить его собирались рядом с Западным кладбищем. Это должен был быть монументальный комплекс с размахом советского завода. Выделили землю и даже начали какие-то работы. Но в 1990-х деньги закончились и завершить строительство крематория не удалось.

О реанимации проекта заговорили в 2016 году, когда власти Ижевска обнародовали информацию, что на действующих кладбищах в течение пяти с половиной лет должна закончиться свободная земля для погребений. Тогда же вернулись к проекту строительства крематория на Западном кладбище Ижевска. Уже действующая территория с ритуальным предназначением, обеспеченная подъездными путями, казалась удачным вариантом.