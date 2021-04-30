Первый удмуртский крематорий
В Сарапуле разгораются страсти вокруг проекта, который пытаются осуществить инвесторы. Это крематорий.
Марат Газизуллин
Журналист
Журналист
30 апреля 2019
Такой план в Удмуртии уже не первый. Так, эксперт Ассоциации крематориев и предприятий похоронного назначения по Северо-Западному федеральному округу Алексей Зайцев рассказал, что проект возведения крематория появился в Ижевске еще в 1986 году. Построить его собирались рядом с Западным кладбищем. Это должен был быть монументальный комплекс с размахом советского завода. Выделили землю и даже начали какие-то работы. Но в 1990-х деньги закончились и завершить строительство крематория не удалось.
О реанимации проекта заговорили в 2016 году, когда власти Ижевска обнародовали информацию, что на действующих кладбищах в течение пяти с половиной лет должна закончиться свободная земля для погребений. Тогда же вернулись к проекту строительства крематория на Западном кладбище Ижевска. Уже действующая территория с ритуальным предназначением, обеспеченная подъездными путями, казалась удачным вариантом.
О реанимации проекта заговорили в 2016 году, когда власти Ижевска обнародовали информацию, что на действующих кладбищах в течение пяти с половиной лет должна закончиться свободная земля для погребений. Тогда же вернулись к проекту строительства крематория на Западном кладбище Ижевска. Уже действующая территория с ритуальным предназначением, обеспеченная подъездными путями, казалась удачным вариантом.
Однако за десятилетия после первой попытки построить крематорий в Ижевске и во всей стране произошли разительные перемены. Вокруг Западного кладбища выросли садовые и дачные поселки. Потом неподалеку возник горнолыжный комплекс «Чекерил». А буквально в нескольких сотнях метров от кладбища и площадки, предназначенной под крематорий, построили коттеджи микрорайона «Радужный».
Владельцы жилья возмутились потенциальным созданием ритуального предприятия под боком. В «Радужном» возникла инициативная группа, которая потребовала переноса строительства. При этом соседство с кладбищем владельцев коттеджей раньше беспокоило несильно. Но против крематория они выступили с пикетами, писали обращения в госорганы и собирали подписи. Последних набралось несколько тысяч, и тогда власти Ижевска решили возводить объект в другом месте. Под эти цели рассматривалось шесть площадок, однако в столице Удмуртии ни одну из них согласовать так и не удалось.
Владельцы жилья возмутились потенциальным созданием ритуального предприятия под боком. В «Радужном» возникла инициативная группа, которая потребовала переноса строительства. При этом соседство с кладбищем владельцев коттеджей раньше беспокоило несильно. Но против крематория они выступили с пикетами, писали обращения в госорганы и собирали подписи. Последних набралось несколько тысяч, и тогда власти Ижевска решили возводить объект в другом месте. Под эти цели рассматривалось шесть площадок, однако в столице Удмуртии ни одну из них согласовать так и не удалось.
Тогда компромисс нашли в выносе строительства на территорию прилегающего Завьяловского района. По закону крематорий нельзя построить на участке, не предназначенном для оказания ритуальных услуг. Однако, как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» эксперт по крематориям Алексей Зайцев, смену назначения земли согласовать не получилось.
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Сам земельный участок не позволял возведение крематория ввиду того, что земли были другой категории. Они относились к землям зданий разного назначения <...> Перевод земли был невозможен ввиду того, что именно это назначение начинало конфликтовать с защитной зоной будущих объектов.
Алексей Зайцев
эксперт по крематориям
Инвесторы продолжили работу над проектом. Подходящая земля оказалась в достатке в Сарапуле на территории участка, предназначенного под городское кладбище № 3. Визуально оно никак не отделено от ныне действующего городского кладбища № 2, которое жители Сарапула называют «Новым».
Проект крематория
Решение о выделении 7500 квадратных метров земли под крематорий в Сарапуле было принято еще в 2020 году.
Однако общественность обратила внимание на этот факт практически через год, в марте 2021. Тогда мэр города Виктор Шестаков опубликовал в социальных сетях сообщение о крупных инвестициях в городскую инфраструктуру.
Однако общественность обратила внимание на этот факт практически через год, в марте 2021. Тогда мэр города Виктор Шестаков опубликовал в социальных сетях сообщение о крупных инвестициях в городскую инфраструктуру.
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Ритуальный комплекс будет включать в себя несколько залов, в том числе — зал кремации. Земельный участок, на котором будет реализован инвестиционный проект, расположен на Старом ижевском тракте, в районе общественного кладбища № 3, в зоне специального назначения, связанной с захоронениями.
Виктор Шестаков
мэр Сарапула
По проекту, крематорий за 147 млн рублей готовится возвести компания «Инвест-Строй». В эту сумму входит стоимость кремационной машины чешского производства - порядка 80 миллионов рублей. Таких машин, по данным эксперта по кремационному оборудованию Алексея Зайцева, в стране уже установлено 20, и они прекрасно себя зарекомендовали. Как глава города Виктор Шестаков рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин», новый объект обеспечит работой по крайней мере 35 человек.
Возражение против проекта в Сарапуле
Однако радость мэра от нового инвестиционного проекта не разделили многие жители Сарапула. Причиной Виктор Шестаков называет недостаточное оповещение населения о планируемом строительстве.
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Действительно мало информации. Наверное надо самому инвестору уже довести определенную информацию. А пока это происходит в печатных изданиях.
Виктор Шестаков
мэр Сарапула
Коллизия, когда общественные слушания и решение вопроса о строительстве крематория прошли без участия людей, вызвала негодование у местных жителей. Так Сергей Давыдов, житель находящейся менее чем в километре от площадки крематория деревни Смолино, рассказал: «Мы случайно узнали - было опубликовано в интернете. Жители местные совершенно не в курсе были, вот обратились к депутату Рыбакову Роберту. Чтобы нам помог по решению этого вопроса. Потому что, в общем, мы были полностью не в курсе».
Депутат местной Городской думы Роберт Рыбаков рассказал свою версию того, почему никто из сарапульчан не обратил внимания на проведения судьбоносных слушаний. Он полагает, что на обсуждение люди не пришли из-за формулировки, в которой слово «крематорий» не звучало.
Депутат местной Городской думы Роберт Рыбаков рассказал свою версию того, почему никто из сарапульчан не обратил внимания на проведения судьбоносных слушаний. Он полагает, что на обсуждение люди не пришли из-за формулировки, в которой слово «крематорий» не звучало.
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Мы, депутаты, об этом не знали. Потом взяли материалы публичных слушаний. Оказывается, в феврале в прошлом году Александр Ессен, глава города, издал постановление о проведении публичных слушаний. Вопрос был очень хитро поставлен: «О внесении изменений в правила землеустроительства и землепользования». Для простого жителя города Сарапула - что за правила? Ладно пусть принимают, изменяют.
Роберт Рыбаков
депутат сарапульской Городской думы
Теперь депутат Роберт Рыбаков активно борется с проектом крематория. Основные претензии, которые выдвигаются, - экологические. Люди опасаются, что сжигание тел умерших значительно ухудшит условия жизни в близлежащих жилых массивах. Здесь уверены, что из труб крематория повалит дым и появится посторонний запах.
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Мы, депутаты, об этом не знали. Потом взяли материалы публичных слушаний. Оказывается, в феврале в прошлом году Александр Ессен, глава города, издал постановление о проведении публичных слушаний. Вопрос был очень хитро поставлен: «О внесении изменений в правила землеустроительства и землепользования». Для простого жителя города Сарапула - что за правила? Ладно пусть принимают, изменяют.
Сергей Давыдов
житель деревни Смолино
Эксперт Алексей Зайцев сообщил, что современное кремационное оборудование дыма не дает вообще и высокие трубы ему не нужны. Останки сжигаются при температуре около 1000 градусов, при которой человеческое тело разрушается примерно за полтора часа. Все образующиеся газы проходят через специальную высокотемпературную камеру дожига и потом попадают в фильтрационную установку. Фактически наружу попадает только пар, а из машины достают прах, оставшийся от тела, объем которого составляет от 2 до 3 литров.
При этом муниципальный депутат Роберт Рыбаков говорит, что он лично выступает не против процедуры кремации, а против выбранного для реализации проекта места.
При этом муниципальный депутат Роберт Рыбаков говорит, что он лично выступает не против процедуры кремации, а против выбранного для реализации проекта места.
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В основном мы не против. Кто хочет свое тело сжигать - ради бога, пусть сжигает. Оставляет завещание своим детям, родственникам — это право человека.
Роберт Рыбаков
депутат сарапульской Городской думы
Но у противников проекта появились внушительные союзники - религиозные деятели Сарапула. Так, епископ Сарапульской и Можгинской епархии Антоний написал открытое письмо главе региона Александру Бречалову, где привел доводы против строительства крематория из области религии и обычаев.
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Испокон веков усопших на Руси хоронят в землю. Так делают православные, мусульмане, иудеи. Даже у людей атеистических взглядов, поминая покойного, принято говорить «пусть земля будет пухом.
К нему присоединился имам-хатыб Центральной мечети Сарапула, мухтасиб Сарапульского района Рим Резяпов. Верующие и активисты собирают подписи с требованием остановить проект. К моменту написания материала их собрано уже порядка 4 тысяч.
Стоит отметить, что еще 5 мая 2015 Священный Синод Русской православной церкви опубликовал документ «О христианском погребении усопших», в котором указано, что «Церковь, считая кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее, может со снисхождением относиться к факту кремации тела усопшего. После кремации прах должен быть предан земле». В этом случае отпевание умершего производят до кремации. «Церковь верует, что Господь властен воскресить любое тело и из любой стихии», - говорится в документе. Однако в иудаизме и исламе кремация не предусмотрена ни в каком виде.
Стоит отметить, что еще 5 мая 2015 Священный Синод Русской православной церкви опубликовал документ «О христианском погребении усопших», в котором указано, что «Церковь, считая кремацию явлением нежелательным и не одобряя ее, может со снисхождением относиться к факту кремации тела усопшего. После кремации прах должен быть предан земле». В этом случае отпевание умершего производят до кремации. «Церковь верует, что Господь властен воскресить любое тело и из любой стихии», - говорится в документе. Однако в иудаизме и исламе кремация не предусмотрена ни в каком виде.
Что дальше?
Вероятность остановки проекта близка к нулю, поскольку пока никаких нарушений законодательства в решении строить крематорий найти не удается. Об этом говорят и местные власти, и участники проекта.
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Реализация проекта рассчитана на 2 года, то есть 2021-2022. Сейчас проектная стадия. И как раз идет прохождение всех на этом этапе соответствующих экспертиз.
Виктор Шестаков
мэр Сарапула
Алексей Зайцев, консультирующий ООО «Инвест-строй», согласен с этим мнением.
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Крематорий будет построен, проект будет реализован в любом случае. Вопрос только в том, как скоро. Как быстро мы пройдем экспертизы. А экспертизы мы пройдем в любом случае, потому что нет никаких подводных камней. Нет никаких препятствий. Кремационное оборудование одно из самых лучших. Оно просто жесточайшим экологическим требованиям соответствует.
Алексей Зайцев
эксперт по крематориям
Пока можно уверенно говорить, что стороны конфликта далеки от компромисса, хотя и декларируют готовность к диалогу. Так, Зайцев говорит о желании инвестора развеять сомнения жителей Сарапула и деревни Смолино.
Фото: tabocs.ru
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Крематорий - это высокотехнологичное сооружение, которое не наносит абсолютно никакого вреда экологии. И более того, если мы возьмем европейские страны, то там наличие крематория в городе никого абсолютно не смущает от слова совсем.
Алексей Зайцев
эксперт по крематориям
По словам Зайцева, впереди - разъяснительная работа, встречи и обсуждение проекта.
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В настоящее время в Удмуртии стоимость кремации в разных организациях колеблется от 30 до 42 тысяч рублей. При этом в Екатеринбурге, куда возят умерших из Удмуртии, самая простая процедура в муниципальном крематории обходится в 23 375 рублей. В эту сумму входят услуги катафалка, грузчиков, кремации, предоставление гроба, подушки, покрывала, урны для праха и предпохоронная подготовка.
В Сарапуле планируется использование кремационного оборудования чешской компании TABO-CS. Его уже давно поставляют в Россию. Как заявляет производитель на своем сайте, продукты сгорания, возникшие при кремации в главной камере, отводятся через смесительные камеры с подачей вторичного воздуха в камеры дожига. В присутствии вторичного и третичного воздуха происходит дожиг и полная ликвидация вредных веществ в соответствии с требованиями по охране окружающей среды. Мощность одной машины при непрерывном использовании в режиме 24/7 позволяет за год кремировать до 7 тысяч тел.
В Сарапуле планируется использование кремационного оборудования чешской компании TABO-CS. Его уже давно поставляют в Россию. Как заявляет производитель на своем сайте, продукты сгорания, возникшие при кремации в главной камере, отводятся через смесительные камеры с подачей вторичного воздуха в камеры дожига. В присутствии вторичного и третичного воздуха происходит дожиг и полная ликвидация вредных веществ в соответствии с требованиями по охране окружающей среды. Мощность одной машины при непрерывном использовании в режиме 24/7 позволяет за год кремировать до 7 тысяч тел.
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Весной 2021 года на предприятии, по официальным данным, сменился учредитель и директор. Им стал Александр Глухих. Несколько ранее он возглавлял МУП “Ритуал” в Ижевске.