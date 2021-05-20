Итоги дня: победа над огнем в нацпарке Удмуртии и ижевчанка в суперфинале мирового чемпионата по чтению

О самых интересных и важных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирус выявили еще у 47 человек. Двое зараженных мужчин скончались.

Конец истории:

В нацпарке «Нечкинский» утром 20 мая потушили пожар, который продолжался трое суток. Воздух в зоне возгорания признали безопасным.

Неудобства:

Вечером 20 мая в Воткинске отключат холодную воду. В ночь на 22 мая вода начнет поступать, но будет сильно хлорированной. Вечером 23 мая она станет пригодной для питья.

Аноним:

20 мая жителей Ижевска напугали сообщения об эвакуации школы №87. В полицию поступил сигнал о минировании здания. Информация не подтвердилась.

В числе лучших:

Ижевчанка Александра Ястребова вышла в суперфинал мирового чемпионата по чтению вслух «Открой рот». Он пройдет 3 июня на Красной площади в Москве.

Не досмотрели:

В Ижевске уволили воспитателей частного детского сада, с территории которого убежал ребенок. Малыша вовремя заметили прохожие.

Онлайн-шествие:

Более 16 тысяч портретов ветеранов войны представили на онлайн-акции «Бессмертный полк» жители Удмуртии. Над анкетами участников работали 140 волонтеров.