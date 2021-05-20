Жители Удмуртии представили на шествии «Бессмертного полка» портреты более 16 тысяч героев войны

Международная акция памяти прошла в онлайн-формате.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии представили на шествии «Бессмертного полка» портреты 16 121 героя Великой Отечественной войны. Организаторы подвели итоги международной акции памяти «Бессмертный полк - онлайн», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

С прошлого года в России в трансляцию «Бессмертного полка» было добавлено около 2,5 млн новых анкет. Уникальный для каждого региона показ состоялся 9 мая на телевидении, официальном сайте акции и в социальных сетях. С 15 мая запущена общая итоговая трансляция, где можно выбрать регион и найти ветерана по фамилии, имени и отчеству.

Напомним, чтобы сформировать строй «Бессмертного полка», необходимо было принять и обработать анкеты участников войны. В Удмуртии эту работу провели 140 волонтеров - добровольцы серебряного возраста, волонтеры Победы и студенты Глазовского государственного педагогического института.

Лидерами по обработанным заявкам в республике стали: Салия Закирова – 14 563, Галина Полтанова – 12 787, Анна Кизенина – 10 006.

Всего в России в организации «Бессмертного полка - онлайн» участвовало свыше 8,5 тыс. добровольцев.