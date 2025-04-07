Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский сквер-кладбище Лонгрид 2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид

В Ижевске «Тотальный диктант» написал 1601 человек

13:02, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске «Тотальный диктант» написал 1601 человек
13:02, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
345
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тотальный диктант\n#акция
Источник фото: vk.com/totaldict18
345
0

Для участников работали 47 площадок.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году «Тотальный диктант» (12+) на площадках Ижевска написал 1601 горожанин. Об этом сообщается в группе акции в соцсети «ВКонтакте».  

Участники прошли проверку на грамотность 5 апреля. Диктант можно было написать на 47 городских площадках. 

Чуть более 30 участников заявили, что претендуют на оценку «отлично».

По данным «Известий», всего «Тотальный диктант» написали 1 329 047 человек. Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков рассказал, что онлайн диктант написали жители 112 стран. Также к акции в офлайн формате присоединились 57 стран, в 107 городах работали точки для написания диктанта. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

13:02, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
345
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#тотальный диктант\n#акция