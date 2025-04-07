Ижевск. Удмуртия. В 2025 году «Тотальный диктант» (12+) на площадках Ижевска написал 1601 горожанин. Об этом сообщается в группе акции в соцсети «ВКонтакте».

Участники прошли проверку на грамотность 5 апреля. Диктант можно было написать на 47 городских площадках.

Чуть более 30 участников заявили, что претендуют на оценку «отлично».

По данным «Известий», всего «Тотальный диктант» написали 1 329 047 человек. Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков рассказал, что онлайн диктант написали жители 112 стран. Также к акции в офлайн формате присоединились 57 стран, в 107 городах работали точки для написания диктанта.