Дебютантка международных соревнований по чтению на русском языке выступит на Красной площади.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка вышла в суперфинал мирового чемпионата по чтению вслух. В России завершаются итоговые выступления чтецов в рамках международных соревнований «Открой рот». Об этом сообщают организаторы чемпионата. Александра Ястребова стала победителем финала конференции «Поволжье».

Напомним, в марте в Ижевске состоялся отборочный тур ежегодного чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот». По условиям соревнований, участники в трех раундах в течение одной минуты должны зачитывать отрывки из русской и зарубежной прозы и поэтические произведения. Задача усложняется тем, что тексты конкурсанты видят впервые, в отрывках могут попадаться малоизвестные слова, сложные для произношения фразы, иностранные имена, и неожиданные эпатирующие тексты.

Из 18 участников регионального этапа наибольшее количество баллов набрала дебютантка соревнований Александра Ястребова, она представила Удмуртию в финале чемпионата «Открой рот» в конференции «Поволжье».

Онлайн-битва пяти лучших чтецов Поволжья длилась полтора часа в прямом эфире. И здесь Александра Ястребова вновь показала непревзойденное мастерство декламации, заняв 1 место.

Александра призналась: справиться с волнением и идти к победе было нелегко. Строгое жюри и высокий уровень конкурентов требовали полной отдачи сил.

«Заявку на чемпионат я подала еще в прошлом году и благополучно забыла. За день до мероприятия увидела уведомление в почте и решила участвовать. Очень волновалась в начале, но в процессе появился азарт.

Финал Поволжья проходил онлайн, для меня это было ново, и даже более стрессово. В первом туре была проза, современные авторы нашего региона. Я стартанула с высшими баллами, но к концу остальные участники стали раскрываться. Тексты становились все труднее, волнение нарастало, и на последнем этапе я напутала с ударениями. Но все-таки вышла в суперфинал!» - написала Александра.

Суперфинал мирового чемпионата по чтению вслух пройдет на Красной площади в Москве 3 июня, в преддверии празднования Пушкинского дня в России и международного Дня русского языка.

И добавим, чемпионат «Открой Рот» в 2021 году отмечает свой 10-летний юбилей, в прошлом сезоне он получил международный статус. Этапы соревнований проходили более чем в 200 городах России, а также в США, Аргентине, Франции, Англии, Германии, в странах Северной Африки и Ближнего Востока.