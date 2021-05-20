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В Ижевске эвакуировали школу №87 после анонимного сообщения о минировании

12:55, 20 мая, 2021
Анна Торхова
В Ижевске эвакуировали школу №87 после анонимного сообщения о минировании
12:55, 20 мая, 2021
Анна Торхова
253
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#дети\n#безопасность\n#полиция
Фото: pixabay.com
253
0

Информация не подтвердилась.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске днем 20 мая эвакуировали учеников и педагогический состав школы №87. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По данным правоохранителей, поступило анонимное сообщение о минировании школы на улице Холмогорова. Сотрудники полиции вместе с бойцами Росгвардии проверили здание учреждения. Информация не подтвердилась, угрозы жизни и здоровью детей нет.

Напомним, после трагедии в Казани, в которой погибли 9 человек, в том числе 7 детей, в учреждениях Удмуртии решили усилить меры безопасности. Также будут проверены все молодые владельцы оружия.

12:55, 20 мая, 2021
Анна Торхова
253
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#дети\n#безопасность\n#полиция