В Ижевске эвакуировали школу №87 после анонимного сообщения о минировании

Информация не подтвердилась.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске днем 20 мая эвакуировали учеников и педагогический состав школы №87. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По данным правоохранителей, поступило анонимное сообщение о минировании школы на улице Холмогорова. Сотрудники полиции вместе с бойцами Росгвардии проверили здание учреждения. Информация не подтвердилась, угрозы жизни и здоровью детей нет.

Напомним, после трагедии в Казани, в которой погибли 9 человек, в том числе 7 детей, в учреждениях Удмуртии решили усилить меры безопасности. Также будут проверены все молодые владельцы оружия.