Воздух в зоне лесного пожара в Удмуртии признали безопасным

Роспотребнадзор продолжает мониторинг состояния атмосферы в населенных пунктах.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии в зоне лесного пожара опасных загрязнений воздуха не выявлено. Как сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора, в атмосфере в населенных пунктах, прилегающих к территории возгорания, содержание вредных веществ не превышает допустимых концентраций.

Напомним, 17 мая началось возгорание леса и сухой травы около деревень Поваренки и Сидоровы Горы Воткинского района. Управление Роспотребнадзора по Удмуртии в тот же день организовало оперативный мониторинг качества воздуха в зоне пожара и близлежащих населенных пунктах.

К 18 мая содержание угарного газа в атмосфере в 2 раза превысило предельно допустимую концентрацию. Населению было рекомендовано реже покидать свои дома, изолировать помещения и пользоваться влажными масками.

Благодаря действиям спасателей и служб лесоохраны пожар был локализован. В среду, 19 мая, контрольные замеры в населенных пунктах не выявили превышения допустимого уровня загрязняющих веществ. Мониторинг состояния воздуха продолжается.

Добавим, очаги возгорания в национальном парке «Нечкинский» ликвидировали в течение 3 суток. В четверг, 20 мая, около 07:40 огонь был полностью потушен. В зоне пожара продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, на месте остаются караульные посты спасательных формирований.