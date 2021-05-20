Двое мужчин с коронавирусом скончались в Удмуртии, 47 человек выписали

В регионе выявили 47 новых случаев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 47 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид подтвердился у 17 жителей Ижевска, 8 жителей Можги, 6 жителей Сарапула, 6 жителей Можгинского района, 4 жителей Увинского района, 3 жителей Завьяловского района, 3 жителей Камбарского района. В числе заболевших 13 человек старше 65 лет.

В то же время 47 пациентов выписали. Двое мужчин с коронавирусом скончались – им было 64 и 66 лет.

Привились от коронавируса более 106 тыс. человек.