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Двое мужчин с коронавирусом скончались в Удмуртии, 47 человек выписали

09:20, 20 мая, 2021
Анна Торхова
Двое мужчин с коронавирусом скончались в Удмуртии, 47 человек выписали
09:20, 20 мая, 2021
Анна Торхова
957
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
957
0

В регионе выявили 47 новых случаев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 47 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Ковид подтвердился у 17 жителей Ижевска, 8 жителей Можги, 6 жителей Сарапула, 6 жителей Можгинского района, 4 жителей Увинского района, 3 жителей Завьяловского района, 3 жителей Камбарского района. В числе заболевших 13 человек старше 65 лет.

В то же время 47 пациентов выписали. Двое мужчин с коронавирусом скончались – им было 64 и 66 лет.

Привились от коронавируса более 106 тыс. человек.

09:20, 20 мая, 2021
Анна Торхова
957
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус