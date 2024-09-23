Пенсионеры смогут в течение трёх дней бесплатно посетить зоопарк Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Зоопарк Ижевска в честь Дня пожилого человека вновь подарит пенсионерам бесплатные посещения. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Ежегодная акция «Мудрый зоопарк» пройдёт с 30 сентября по 2 октября. В эти дни бабушки и дедушки при наличии пенсионного удостоверения или справки смогут бесплатно попасть в зоопарк Удмуртии.

«Желаем всем гостям «Мудрого зоопарка» здоровья, бодрости духа, и пусть вас всегда окружает любовь, забота и внимание! Искренне надеемся, что прогулка по зоопарку подарит вам приятные впечатления», — пишет пресс-служба учреждения.