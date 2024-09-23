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Пенсионеры смогут в течение трёх дней бесплатно посетить зоопарк Ижевска

17:40, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пенсионеры смогут в течение трёх дней бесплатно посетить зоопарк Ижевска
17:40, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
515
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пенсионеры\n#акция
Фото: Зоопарк Ижевска
515
0

Акция продлится с 30 сентября по 2 октября.

Ижевск. Удмуртия. Зоопарк Ижевска в честь Дня пожилого человека вновь подарит пенсионерам бесплатные посещения. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Ежегодная акция «Мудрый зоопарк» пройдёт с 30 сентября по 2 октября. В эти дни бабушки и дедушки при наличии пенсионного удостоверения или справки смогут бесплатно попасть в зоопарк Удмуртии. 

«Желаем всем гостям «Мудрого зоопарка» здоровья, бодрости духа, и пусть вас всегда окружает любовь, забота и внимание! Искренне надеемся, что прогулка по зоопарку подарит вам приятные впечатления», — пишет пресс-служба учреждения. 

17:40, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
515
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пенсионеры\n#акция