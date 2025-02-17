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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчане в трамвае №10 узнают о вреде сквернословия

17:30, 17 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Ижевчане в трамвае №10 узнают о вреде сквернословия
17:30, 17 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
61
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мат\n#нецензурная лексика\n#акция\n#трамвай\n#русский язык
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Акция будет длиться всю неделю.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в трамвае №10 стартовала акция «ДоброСлово» (6+), направленная на очищение речи горожан от сквернословия. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ученики 10 класса школы №49 прямо во время поездки расскажут ижевчанам о вреде нецензурной брани, а также научат следить за чистотой своей речи.

«Всю предстоящую неделю пассажиры смогут поучаствовать в викторине и узнают, как можно заменить ругательства и сделать нашу речь чище», – говорится в сообщении.

Цель акции – сделать Ижевск местом, где ценятся красивые слова.

Напомним, ранее в салоне трамвая №9 развесили детские рисунки, посвящённые красоте русской речи, а также рассказывающие о вреде сквернословия.

17:30, 17 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
61
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мат\n#нецензурная лексика\n#акция\n#трамвай\n#русский язык