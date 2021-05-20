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В Ижевске уволили воспитателей частного детского сада, не уследивших за ребенком

11:30, 20 мая, 2021
Анна Торхова
В Ижевске уволили воспитателей частного детского сада, не уследивших за ребенком
11:30, 20 мая, 2021
Анна Торхова
431
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#дети
Фото: ВКонтакте: Ольга Авдеева
431
0

Малыш самовольно ушел с детской площадки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проверили частный детский сад «Домовенок» на улице Кунгурцева, территорию которого покинул один из малышей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртской Республике Ольга Авдеева.

Недалеко от садика ребенка заметили прохожие, которые и вернули его в досуговый центр. О случившемся сообщили родителям. Ребенок жив и здоров.

После инцидента прокуратура начала проверку. Уполномоченный по правам ребенка вместе с сотрудниками Управления образования выехали в детсад с проверкой безопасности территории детсада. Сейчас ребята находятся под постоянным контролем.

Администрация центра в свою очередь уволила воспитателей, которые допустили самовольный уход ребенка с детской площадки. С остальными работниками проведен инструктаж.

11:30, 20 мая, 2021
Анна Торхова
431
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#дети