В Ижевске уволили воспитателей частного детского сада, не уследивших за ребенком

Малыш самовольно ушел с детской площадки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проверили частный детский сад «Домовенок» на улице Кунгурцева, территорию которого покинул один из малышей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртской Республике Ольга Авдеева.

Недалеко от садика ребенка заметили прохожие, которые и вернули его в досуговый центр. О случившемся сообщили родителям. Ребенок жив и здоров.

После инцидента прокуратура начала проверку. Уполномоченный по правам ребенка вместе с сотрудниками Управления образования выехали в детсад с проверкой безопасности территории детсада. Сейчас ребята находятся под постоянным контролем.

Администрация центра в свою очередь уволила воспитателей, которые допустили самовольный уход ребенка с детской площадки. С остальными работниками проведен инструктаж.