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Родителям Удмуртии напомнили об опасностях открытых окон

14:00, 12 мая, 2021
Дарья Саушина
Родителям Удмуртии напомнили об опасностях открытых окон
14:00, 12 мая, 2021
Дарья Саушина
49
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#МВД\n#Удмуртия\n#безопасность общения\n#безопасность детей\n#дети
Фото: twenty20.com
49
0

В 2020 году 9 детей дошкольного возраста выпали из окон.

Ижевск. Удмуртия. Родителям Удмуртии напомнили о необходимости присматривать за детьми. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, в 2020 году девять ребят дошкольного возраста выпали из окон и получили серьезные травмы.

В ведомстве отмечают, что такие ситуации происходят и в благополучных семьях. Качественно установленные пластиковые окна бесшумны, и родители даже не слышат, что малыш открыл створку. Установленная москитная сетка не защитит ребенка от падения.

Для обеспечения безопасности на окна стоит установить специальные запорные устройства, так называемые «бэйби локеры», или ручки с ключом. Желательно не открывать окна полностью, а ставить их на микропроветривание, а также застеклить балкон.

14:00, 12 мая, 2021
Дарья Саушина
49
0
#МВД\n#Удмуртия\n#безопасность общения\n#безопасность детей\n#дети