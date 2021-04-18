Взял на «слабо»: жителя Удмуртии осудили за спаивание несовершеннолетней девушки

Мужчина явился с повинной.

Кизнер. Удмуртия. Жителя Кизнерского района Удмуртии осудили за вовлечение несовершеннолетней девушки в систематическое употребление алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба кизнерского районного суда.

Согласно обвинению, мужчина, будучи пьяным, в августе, октябре и декабре 2020 года убеждал 16-летнюю девушку выпить с ним пиво в компании друзей. Потерпевшая соглашалась, мотивируя свой поступок тем, что старший товарищ при отказе называл её «малолетней девочкой» и что ей «слабо» употребить напиток.

Мужчина признал свою вину. Суд учёл явку с повинной и активную помощь в раскрытии преступления в качестве смягчающих обстоятельств. Ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов.

На сегодняшний день приговор не обжалован.