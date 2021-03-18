Итоги дня: освобождение Александра Соловьева и удивительная для туристов Удмуртия

Рассказываем о самых главных новостях четверга.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали 86 новых случаев ковида. По данным на четверг, скончались 2 зараженных пациента.
Свободный дедушка:
Бывшему главе Удмуртии не придется отбывать срок в колонии. Суд освободил его по состоянию здоровья. При этом Александру Соловьеву по-прежнему нужно заплатить штраф.
Туристическая точка:
Удмуртия наравне с еще 4 регионами страны получила от путешественников больше всех положительных отзывов. Оказалось, что поездка в республику может сильно удивить туристов.
Летим:
В марте из Москвы в Ижевске начнет летать авиакомпания «Россия». Отправляться самолеты будут 2 раза в день.
Евразийские соревнования:
Три студента из Ижевска отправятся на «Huawei Cup». Молодые люди вышли в финал в номинации «Технологии и протоколы IP-сетей».