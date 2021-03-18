Итоги дня: освобождение Александра Соловьева и удивительная для туристов Удмуртия

Рассказываем о самых главных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали 86 новых случаев ковида. По данным на четверг, скончались 2 зараженных пациента.

Свободный дедушка:

Бывшему главе Удмуртии не придется отбывать срок в колонии. Суд освободил его по состоянию здоровья. При этом Александру Соловьеву по-прежнему нужно заплатить штраф.

Туристическая точка:

Удмуртия наравне с еще 4 регионами страны получила от путешественников больше всех положительных отзывов. Оказалось, что поездка в республику может сильно удивить туристов.

Летим:

В марте из Москвы в Ижевске начнет летать авиакомпания «Россия». Отправляться самолеты будут 2 раза в день.

Евразийские соревнования:

Три студента из Ижевска отправятся на «Huawei Cup». Молодые люди вышли в финал в номинации «Технологии и протоколы IP-сетей».