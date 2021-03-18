Два пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

75 человек выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. Случаев коронавируса в Удмуртии выявили еще 86. Об этом сообщает Оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Так, диагноз подтвердился у 23 жителей Ижевска, 11 жителей Игринского района, 7 жителей Шарканского района, 6 жителей Сарапула, по 4 случая ковида выявили среди жителей Воткинска, Можги, Глазова, Глазовского района, Кезского района, Малопургинского района, Увинского района, также коронавирусом заразились три жителя Якшур-Бодьинского района, 2 жителя Завьяловского района, 2 жителя Сюмсинского района, по одному случаю зарегистрировано в Балезинском, Дебесском, Красногорском, Сарапульском районах.

75 человек выписали. За сутки скончались 2 зараженных пациента – 57-летняя женщина и 75-летний мужчина.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 29 681 случай коронавирусной инфекции. 26 308 человек выздоровели, 368 скончались. 102 пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии.