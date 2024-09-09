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Авиашоу от пилотажной группы «Звезда» пройдет в Ижевске

13:50, 09 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Авиашоу от пилотажной группы «Звезда» пройдет в Ижевске
13:50, 09 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#самолет\n#шоу
Фото: unsplash.com (Richard R. Schünemann)
441
0

Мероприятие состоится 21 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Во время финала военно-патриотической спартакиады «Гвардия» (12+) 21 сентября в Ижевске выступит пилотажная группа «Звезда» (6+). Об этом сообщает пресс-служба группы.

Авиашоу состоит из получасовой программы, в которой будут:

— проход строем из пяти самолетов;

— групповой пилотаж в исполнении четверки самолетов;

— парный встречный пилотаж на Як-55;

— соло-выступления пилотов группы.

Мероприятие пройдет в спортивном комплексе «Чекерил».

Помимо этого, 20 сентября на аэродроме «Пирогово» состоится патриотическая акция «Vместе» (6+). В рамках мероприятия приглашенные дети смогут лично пообщаться с пилотами, познакомиться с авиатехникой и получить подарки из рук летчиков.

13:50, 09 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
441
0
#Ижевск\n#самолет\n#шоу