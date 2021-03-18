Трое студентов из Ижевска отправятся на финал «Huawei Cup-2020»

Из-за пандемии престижные молодежные соревнования в сфере информационно-компьютерных технологий пройдут спустя год после их объявления.

Ижевск. Удмуртия. Трое студентов Ижевского государственного технического университета имени Калашникова примут участие в финале ежегодных Евразийских соревнований «Huawei Cup». Об этом сообщает пресс-служба вуза. Событие долгожданное - в «Huawei Cup-2020» состязались более 20 тысяч студентов и молодых специалистов из разных регионов России и стран Евразии. Однако в прошлом году заключительную часть турнира перенесли из-за эпидемиологической ситуации. За главные призы - 10 тысяч долларов и три поездки в Китай - будут бороться 128 конкурсантов, показавших лучшие результаты на отборочных этапах. Студенты ИжГТУ Константин Красноперов, Алексей Кудрявцев и Егор Пономарев успешно прошли первые испытания и вышли в финал в номинации «Технологии и протоколы IP-сетей».

Как сообщают организаторы, ведущей мероприятия станет певица и видеоблогер Ида Галич, а среди гостей - лицо киберспортивной организации «Virtus.Pro» Мария «Mrs.Marple» Ермолина, TikTok-блогеры Даша Эпова и Денис Любов. Финальные испытания, в которых будут участвовать ижевские студенты, пройдут 26 марта на офлайн-площадке, трансляцию можно будет увидеть в прямом эфире на официальном YouTube-канале соревнований с 13:00 до 14:30.

Наша справка: Евразийские соревнования «Huawei Cup» проводятся с 2015 года с целью развития профессиональных навыков студентов и молодых ИКТ-специалистов. В 2020 году соревнования проходили в восьми номинациях, охватывающих такие актуальные направления как технологии мобильной связи нового поколения, разработка мобильных приложений, модели искусственного интеллекта и спортивное программирование.