Свободен: экс-глава Удмуртии не будет отбывать наказание

Такое решение принял суд 18 марта.

Завьялово. Удмуртия. Экс-главу Удмуртии освободили от отбывания наказания из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Закрытое заседание прошло в Завьяловском районном суде в четверг, 18 марта. Напомним, 12 октября 2020 года Соловьев был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 275 млн рублей за взяточничество. Он и его адвокат обращались с апелляционными жалобами, но Верховный суд оставил приговор без изменений.

После в соцсетях стали все чаще появляться сообщения об ухудшении состояния осужденного. Сообщалось, что у экс-главы проблемы с сердцем, отказывают ноги.

В марте на основании статьи 81 УК России Александр Васильевич обратился в суд с ходатайством об освобождении от отбывания наказания из-за тяжелого заболевания.

Александра Соловьева задержали 4 апреля 2017 года.