Освобожденному от отбывания наказания в колонии экс-главе Удмуртии придется заплатить штраф

Сумма составляет 275 млн рублей.

Завьялово. Удмуртия. Осужденному за взяточничество экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву по-прежнему предстоит заплатить штраф в размере 275 млн рублей. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

18 марта Завьяловский районный суд освободил его от отбывания наказания в виде лишения свободы из-за состояния здоровья. На заседании были заслушаны объяснения врача, доводы представителя исправительного учреждения и прокурора, которые полагали возможным удовлетворить ходатайство осужденного о его освобождении.

Поскольку предметом рассмотрения суда не являлся штраф, ему предстоит его заплатить.

Постановление вступит в законную силу через 10 суток. У сторон есть возможность его обжаловать.

Напомним, в октябре его признали виновным в получении взяток на сумму 139 млн рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй, в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также незаконного оказания ему кадастровых услуг имущественного характера.