Удмуртия стала для туристов местом, которое может удивить

Родниковый край получил от путешественников большое количество положительных отзывов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число регионов России, получивших самые положительные отзывы от российских путешественников. Об этом говорится в индексе туристической привлекательности регионов, разработанном в КБ «Стрелка».

В качестве главного показателя была выбрана упоминаемость региона как туристического направления. С помощью нейросетей в массиве комментариев выделили позитивные и негативные отзывы. Эксперты «Стрелки» разделили регионы на особые, известные, скромные и малоизвестные.

«Больше всех положительных отзывов получила Удмуртия, Чечня, Хакасия и Якутия. Во всех них нет большого турпотока, путешественники не воспринимают указанные регионы как важные направления, но поездка сюда может приятно удивить», — говорится в исследовании

Удмуртия и Костромская область получили большое количество положительных отзывов по качеству туристической инфраструктуры.

Лидерами по отрицательным отзывам стали самые популярные направления: Крым и Красноярский край. Несмотря на свою привлекательность, поездка в эти регионы сопровождается плохой инфраструктурой.

Меньше обратной связи получают Псковская, Ивановская, Костромская и Нижегородская области.

Напомним, что с 18 марта стартовал третий этап федеральной программы поддержки туризма. Приезжающие в Удмуртию путешественники смогут вернуть себе до 20% от стоимости тура.